Gerücht: Quake II Remaster-Vorstellung womöglich auf der QuakeCon XBU ringdrossel am Fr, 04.08.2023, 09:45 Uhr

Dealabs leaken seit Monaten schon korrekte Infos zum PS Plus Lineup. Jetzt wollen sie erfahren haben, dass id Software angeblich an einem Remaster von Quake II arbeitet. Demnach soll die Neuauflage auf der QuakeCon am 10. August präsentiert werden. Obendrein soll der Klassiker dann auch direkt in den Gamepass wandern.

Es gibt allerdings derzeit weder von Bericht noch von id Software eine Bestätigung der Meldung. Bis dahin ist sie also mit Vorsicht zu genießen.

Quelle: Dealabs