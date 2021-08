Gelly Break Deluxe bietet ab sofort Koop-Spaß XBU TNT2808 am Do, 12.08.2021, 14:00 Uhr

Bunte Welten, putzige Gellies und Koop-Spaß wünscht ihr euch? Dann schaut euch mal Gelly Break Deluxe an, das ihr ab sofort unter anderem auf der Xbox One für 19,99 € euer Eigen nennen könnt.

Im Team bezwingen Spieler Sprungpassagen, bekämpfen Bösewichte und legen sich mit Oberbösewicht Evil Blob an, um die entführten Gellies zu retten. Mit der Veröffentlichung erfüllt sich das Berliner Indie-Entwicklerstudio ByteRockers' Games einen echten Herzenswunsch: Gelly Break Deluxe erscheint in Eigenregie für alle Konsolen und PC mit neuer Grafik, Levels und Features. Alle Käufer der ursprünglichen Switch-Version können zudem kostenlos auf Gelly Break Deluxe upgraden.

In 16 unterschiedlichen Levels geht es quer durch den Dschungel, ein geheimnisvolles Labor, hoch über die Wolken und tief in einen Vulkan. Überall können verschiedene neue Wege und Herausforderungen entdeckt werden - klare Kommunikation, Konzentration und ein gutes Timing sind jedoch immer essenziell, denn nur gemeinsam können die Sprungpassagen gemeistert und alle Gellies gerettet werden. Ein besonderes Highlight sind die abwechslungsreichen Bosskämpfe am Ende jedes Levels, bei denen sich die Spieler eine gemeinsame Strategie überlegen müssen, um zu siegen.

Trotz der auch für erfahrene Spieler durchaus herausfordernden Passagen achtete ByteRockers' Games besonders auf Anfängerfreundlichkeit: Gelly Break Deluxe ist auch für unerfahrene Spieler sehr schnell erlernbar. PC-User können zudem die Remote Play Funktion via Steam nutzen und einen Freund zum Spielen einladen, auch wenn dieser das Spiel nicht selbst besitzt.

Key Features:

Eine lustige Story rund um die Rettung der Gellies

Spaßiger Couch-Koop Platformer im 3D Comic Look

16 einzigartige Level in sechs liebevoll gestalteten Welten

Sechs herausfordernde Bossfights

Singleplayer-Kampagne und lokaler Koop-Modus für zwei Spieler

Achievements

Hoher Wiederspielwert durch alternative Wege und wechselnde Mitspieler

Remote Play via Steam

Quelle: ByteRockers' Games