gamescom 2021 - der offizielle Xbox Stream startet heute um 19 Uhr XBU TNT2808 am Di, 24.08.2021, 14:15 Uhr

Eigentlich startet erst morgen die digitale gamescom 2021. Microsoft ist aber früher am Start und zeigt heute Abend um 19 Uhr den offiziellen Xbox Stream. Uns erwarten rund 90 Minuten zu Spielen, die noch in diesem Jahr für die Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Kate Yeager und Parris Lilly werden euch durch den Stream führen, der in 30 Sprachen ausgestrahlt wird - auch mit Audiodeskription und Gebärdensprache, allerdings beides auf den amerikanischen Markt angepasst. Verfolgen könnt ihr das Spektakel über Twitch, YouTube, Twitter und Facebook Gaming.

Ihr solltet also nicht auf große Neuankündigungen oder Überraschungen hoffen, nur um die Erwartungshaltung direkt vorher in Bahnen zu lenken. Dafür können wir uns aber auf Updates zu zu bereits angekündigten Xbox Game Studios-Titeln sowie Neuigkeiten von Partnern – darunter Spiele, die später in diesem Jahr erscheinen -, freuen. Außerdem lernen wir mehr über anstehende Veröffentlichungen im Xbox Game Pass und vieles mehr.

Wir hoffen auf Gameplay zu Halo Infinite, Forza Horizon 5 und The Gunk - und vor allem auch ein Releasedatum zum Shooter rund um den Master Chief. Was möchtet ihr am liebsten sehen?

Spart bis zu 75 Prozent im Xbox gamescom Sale

Während der gamescom veranstaltet Xbox den digitalen Xbox gamescom Sale, bei dem sich Fans aus Europa bis zu 75 Prozent Preisnachlass auf einige Spiele für Xbox-Konsolen und Windows 10 PC sichern. Sobald die Show näher rückt, erfahrt ihr weitere Details zum großen Sale.

Quelle: Microsoft