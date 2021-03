Gameplay-Video zum kommenden Spiel Klang 2 XBU MrHyde am Di, 16.03.2021, 18:00 Uhr

Wie Ratalaika Games und Tinimations nun mitteilten, wird Klang 2 nicht nur für die Xbox One in diesem Jahr erscheinen, sondern auch eine Xbox Series X|S-Version bieten. Zusätzlich zur Meldung hat man einen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der gut zeigt, um was es in dem Titel gehen wird. Habt ihr den Rhythmus im Blut?

Quelle: Ratalaika Games