Galacticare soll euch noch in 2023 heilen XBU MrHyde am Mi, 15.03.2023, 16:15 Uhr

Das unabhängige Entwicklungsstudio Brightrock Games und das neue Label CULT Games haben mit Galacticare eine Sci-Fi-Krankenhaus-Management-Simulation mit komplexen Mechaniken und einer Tiefgehenden Story angekündigt. Der Release ist für 2023 für Steam, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und GOG geplant.



Begebt euch im Namen von Galacticare auf ein Sci-Fi-Abenteuer durch bunte Zukunftswelten, voller potentiell tödlicher Krankheiten. Galacticare ist eine interstellare Krankenhauskette, die mehr Genesungen als Todesfälle verbuchen kann - was im 23. Jahrhundert ein Novum ist. Entwerft und verwaltet Krankenhäuser, die auf die jeweiligen Gegebenheiten ausgelegt sind, seien es vulkanische Planeten, Weltraum-Friedhöfe oder hellseherische Aliengottheiten.



Die Geschichte des Spiels mit ihren Irrungen und Wirrungen umfasst weit mehr als nur das Krankenhaus. Die Charaktere an eurer Seite gehen mit euch durch Dick und Dünn und die Bindung zwischen euch wird mit dem Spielfortschritt stetig anwachsen. Sei es eure bürokratische Assitenz-KI, der unermüdliche Hausmeisterroboter oder die Vielzahl an Beraterinnen und Beratern, die ihr engagiert - im Laufe der Zeit werden sie euch alle ans Herz wachsen.



Features des Spiels:

Einzigartige Krankenhäuser - Errichtet den besten Ort, um im Weltall alle möglichen Beschwerden zu heilen. Baut Behandlungsräume, stellt die nötigen Gerätschaften zur Verfügung, heuert Personal an und richtet das Krankenhaus ganz nach eurem Geschmack ein.

Vielfältige Krankheiten - Erweitert und verbessert stetig das Behandlungsrepertoire mit neuen Errungenschaften wie medizinischen Projektilen, dem Xen Garten oder der Traumtherapie und bleibt immer auf dem neuesten Stand des interstellaren Gesundheitswesens.

Besser geht immer - Nutzt alles, was euch zur Verfügung steht, um die Bewertung eures Krankenhauses zu erhöhen - Bewertungen sind schließlich die einzige relevante Metrik!

Immer neue Herausforderungen - Szenarios wie “Krankenhaus im Weltraumgefängnis”, “Alle verlieren ihre Haut” oder “Das auslaufende Öl muss schnell unter Kontrolle gebracht werden, bevor schlimme Dinge passieren” sind Herausforderungen, die gelöst werden müssen, um Galacticares Ruf nicht zu beschädigen.

Verständigung zwischen den Kulturen - Von den Dyonai - die von einem Gott erschaffen wurden, der sie zu ignorieren scheint - bis zu den psionisch begabten Vizarj, werdet ihr sieben verschiedene Spezies mit einzigartigen Attributen behandeln.

Eine tiefgehende Geschichte - Im Laufe der Geschichte von Galacticare begegnet man einer Vielzahl unterschiedlicher Charaktere, die alle zusammen daran arbeiten, die Vision von Galacticare Realität werden zu lassen.

Komplette Kontrolle - Verbessert das Befinden der Patientinnen und Patienten, stellt Personal ein - und feuert es wieder, passt das Krankenhaus detailliert auf eure persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse an und investiert die Profite mit Bedacht in Forschung, Expansion und Vorkehrungen für unvorhergesehene Katastrophen.

