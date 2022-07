Fuga: Melodies of Steel 2 wurde angekündigt XBU ringdrossel am Fr, 15.07.2022, 10:30 Uhr

Die Verantwortlichen von CyberConnect2 geben an, dass sie an dem neuen Actiontitel Fuga: Melodies of Steel 2 arbeiten. Genauere Plattformen wurden zwar nicht genannt, aber da der Vorgänger am 29.7.21 ebenfalls für Xbox One veröffentlicht wurde, kann man sich schon mal vorsichtig auf den Nachfolger freuen.

Mehr Infos dazu folgen am 29.7.22.

Quelle: CyberConnect2