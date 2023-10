Frog Detective: The Entire Mystery erscheint bald XBU MrHyde am Di, 17.10.2023, 11:40 Uhr

Der Entwickler Worm Club gab nun bekannt, dass Frog Detective: The Entire Mystery, das alle drei Frog Detective-Spiele enthält, am 26. Oktober für Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One und Xbox Series X/S (inklusive Game Pass) erscheinen wird. The Entire Mystery wird auch ein Konsolen-exklusives und lustiges neues Scooter-Minispiel enthalten. Außerdem wird dies das erste Mal sein, dass Frog Detective in Deutsch spielbar sein wird.

Quelle: Worm Club