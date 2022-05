Frisches aus der Gerüchteküche: Befindet sich ein Silent Hill 2 Remake in Entwicklung?

Der bekannte Insider und Leaker NateTheHate2 will aus vertraulichen Quellen erfahren haben, dass sich ein Silent Hill 2 Remake in Entwicklung befindet. Das Blooper Team sitzt demnach an dem Projekt und hat die Puzzles sowie die Enden überarbeitet. Darüber hinaus soll der Titel zeitexklusiv für Playstation erscheinen und danach für die anderen Plattformnen freigegeben werden.

-Bloober Team working on Silent Hill 2 Remake. Reworked puzzles. New Endings. Timed PlayStation Console Exclusive



-Multiple Silent Hill projects in development; including new mainline entry & side "stories"



Not confirmed. Just sharing what I've heard pic.twitter.com/eZJDQu9qKY