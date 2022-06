Frigato: Shadows of the Caribbean für 2023 angekündigt XBU MrHyde am Mi, 08.06.2022, 12:30 Uhr

Das Spiel Frigato: Shadows of the Caribbean wird im kommenden Jahr für PC, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Entwickler Mercat Games arbeitet schon länger an dem Stealthgame, welches in der Piratenzeit des 17. und 18. Jahrhunderts spielen wird. Hier ist der offizielle Trailer zur Vorstellung des Titels für euch.

Quelle: Ultimate Games S.A