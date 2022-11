Fortnite: Zersplittert-Event als Finale von Kapitel 3 XBU MrHyde am Do, 24.11.2022, 13:25 Uhr

Am Samstag, dem 03. Dezember, können Spielerinnen und Spieler sich in das Finale von Fortnite Kapitel 3 stürzen: Zersplittert. Ob im Team oder solo, in diesem Event entscheidet sich das Schicksal der Insel.



So funktioniert das Zersplittert-Event in Fortnite:

Zersplittert ist ein einmaliges Spiel-Event, das am 03. Dezember 2022 um 22:00 Uhr beginnt. Der entsprechende Spielmodus ist ab 30 Minuten vor Beginn zugänglich, um genug Zeit zu bieten, bevor das eigentliche Event losgeht. Bis 22:40 Uhr kann auch dem laufenden Spiel noch beigetreten werden.

Zersplittert unterstützt Gruppen mit bis zu vier Personen. Während des Events können über Emotes Teams gebildet werden.

Diejenigen, die während des Events keinen Zugriff auf ein zum Spielen geeignetes Gerät haben, können mit den Diensten Xbox Cloud Gaming und NVIDIA GeForce NOW Fortnite über die Cloud auf dem Webbrowser eines PCs oder mobilen Geräts streamen.

Um den Anfang vom Ende zu feiern, erhalten alle, die sich zwischen dem 02. Dezember um 15:00 Uhr und dem 4. Dezember um 08:45 Uhr in Fortnite einloggen, das Emote „Marsh-Mahlzeit“.

Seit dem 22. November läuft außerdem die Wilde Woche: Vogelangriff. Bis zum 29. November um 15:00 Uhr wird es so viele Beutehühner geben, dass sie die anderen Wildtiere verdrängen. Direkt im Anschluss beginnt die Schnäppchenjagd-Woche. Vom 29. November um 15:00 Uhr bis zum 03. Dezember um 21:00 Uhr gibt es Rabatte auf Waren und Dienstleistungen von Charakteren. Während beider Wochen können besondere Aufträge für EP erledigt und Bonusziele erreicht werden, um sich Level-Up-Marken zu verdienen.

Quelle: Epic Games