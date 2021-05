Fortnite x NBA: The Crossover jetzt im Kreativmodus verfügbar Amortis am Do, 27.05.2021, 12:15 Uhr

Ab sofort ist die zweite Hälfte von Fortnite x NBA: The Crossover im Fortnite-Kreativmodus verfügbar. Dazu zählt ein neues NBA-Willkommenszentrum in dem auch NBA-Outfits betrachtet und gekauft werden können sowie verschiedene Bereiche rund um das Thema Basketball auf die Spieler warten.

Das neue Willkommenszentrum ist ein wahres Basketballparadies, das von Atlas Creative kreiert wurde und im Fortnite-Kreativmodus echtes NBA-Feeling aufkommen lässt. Spieler können verschiedene Bereich zum Thema Basketball finden und auch sich selbst mit passenden NBA-Outfits ausstatten.

Eine weitere Besonderheit des neuen Zentrums ist die Möglichkeit Clips mit den besten Highlights der Saison zu sehen. Zum ersten Mal gibt es im Fortnite-Kreativmodus auch Videos zu sehen, mit denen Spieler die NBA-Playoffs 2021 so richtig feiern können: Dunks, Assists, Körbe in letzter Sekunde und die besten Spielzüge der regulären Saison. Jeden Tag gibt es im Zentrum ein neues NBA-Highlight-Video:

25. Mai – Beste Spielzüge der Saison

26. Mai – Derbe Dunks

27. Mai – Beste Dribblings

28. Mai – In letzter Minute

29. Mai – Beste Blocks

30. Mai – Beste Vorlagen

31. Mai – Beste Spielzüge der Saison (Zugabe)



Die zweite Hälfte von The Crossover bringt einen von der NBA inspirierten LTM: The Crossover: Korb-Chaos. In diesem Modus legen Spieler riesige Sprünge hin und landen mit fetten Dunks in Basketballkörben, um Punkte zu erzielen.

Alle interessierten Spieler können sich in die Spielersuche für diesen LTM einreihen, um zu spielen oder den alternativ mit dem Code 1898-7178-3313 einen privaten Blick auf das Korb-Chaos zu werfen.

Quelle: Epic Games