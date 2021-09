Fortnite startet im Oktober Musik-Shows

Soundwave, so der Name der Musik-Show-Reihe, soll bereits am 01. Oktober um 20 Uhr in Fortnite startet. Im Rampenlicht der Eröffnung: Mohamed Hamaki, ägyptischer Superstar.

Aufbauend auf dem Erfolg der bisherigen musikalischen Experiences in Fortnite, wie die Rift Tour und das Astronomical, wird es im Zuge der Soundwave-Reihe ebenfalls individuelle in-game Experiences mit jedem neuen Artist geben.

Einige der Highlights aus der Ankündigung:

Den Auftakt macht der ägyptische Superstar Mohamed Hamaki, der neben seinen bekannten Hits auch erstmals seinen neuen Song " Leilt Elomr " spielen wird.

" spielen wird. Alle Interessenten können ab 01. Oktober, 20 Uhr dem Modus " HAMAKIS MUSIKEVENT " betreten (erstellt von Community-Creators Team Alliance und TheBoyDilly). Die Show wird 48 Stunden lang (bis Sonntag, den 3. Oktober um 20:00 Uhr) ununterbrochen wiederholt

" betreten (erstellt von Community-Creators Team Alliance und TheBoyDilly). Die Show wird 48 Stunden lang (bis Sonntag, den 3. Oktober um 20:00 Uhr) ununterbrochen wiederholt Die Show kann zu bestimmten Zeiten des Events über Bild-im-Bild auch im Battle-Royale-Modus angesehen werden

Fans von Hamaki können sich bereits im Vorfeld (ab 01. Oktober, 2 Uhr) ein besonderes "Leilt Elomr"-Emote sichern

sichern Content-Creators des "Unterstütze einen Creator"-Programms erhalten die Option, VoD-Inhalte der Hamaki-Show auf YouTube bereitzustellen und diese zu monetarisieren

