Fortnite-Spendenaktion sammelt 144 Mio. Dollar für humanitäre Hilfe in der Ukraine

Epic Games hat ein zweiwöchiges Event abgehalten, dass alle Einnahmen aus Fortnite für die Unterstützung der Menschen in der Ukraine spendet. Damit kam die stolze Summe von 144 Mio. USD zusammen. Der Topf wird an vier humanitäre Hilfsorganisationen gesendet: Direct Relief, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.

