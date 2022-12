Fortnite Crossover mit My Hero Academia XBU MrHyde am Mo, 19.12.2022, 12:15 Uhr

Izuku Midoriya, All Might, Katsuki Bakugo und Ochako Uraraka aus My Hero Academia feiern ihr Debüt in Fortnite mit neuen Aufträgen und Belohnungen im Stil von My Hero Academia sowie Gameplay-Gegenständen und der Insel Hero Training Gym. Hier ist ein Trailer zu den neuen Helden.

Quelle: Epic Games