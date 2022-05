Fortnite als Free-to-Play-Titel mit Xbox Cloud Gaming verfügbar XBU MrHyde am Mi, 11.05.2022, 10:30 Uhr

In Zusammenarbeit mit Epic Games ist Fortnite als erster Free-to-Play-Titel mit Xbox Cloud Gaming verfügbar. Über die Cloud kann das Battle Royale-Game auf iOS-Geräten, Android-Phones oder -Tablets sowie Windows PC über den Browser gespielt werden. Die weiteren Infos:



So spielst Du Fortnite über Cloud Gaming

Fortnite über Cloud Gaming ist in 26 Ländern verfügbar – für die Nutzung benötigst Du einen Microsoft-Account sowie iOS, iPadOS, ein Android-Device oder einen Windows PC mit Internetzugang. Du spielst es damit ohne Installation und ohne zusätzliche Mitgliedschaft unter Xbox.com/play. Der Titel funktioniert mit Native Touch Control sowie unterstützten Controllern. Neben Fortnite sind weitere Free-to-Play-Titel in Planung, die Du zukünftig über Xbox Cloud Gaming zocken kannst.





Die Evolution von Cloud Gaming

Cloud Gaming bei Xbox entwickelt sich weiter und unterstützt die Vision des Unternehmens, drei Milliarden Spieler weltweit zu erreichen. Die bisher wichtigsten Meilensteine:

Mittlerweile haben mehr als 10 Millionen Menschen weltweit Spiele über Xbox Cloud Gaming (Beta) im Xbox Game Pass gespielt.

Die Nutzer von Cloud Gaming leben in 26 Ländern und zocken auf mehr als 6.000 unterschiedlichen Geräten – von verschiedenen Android-Devices und PCs bis hin zu iPhones aus allen Generationen.

Im Durchschnitt entdecken und spielen Xbox Game Pass-Nutzer mit Cloud Gaming fast doppelt so viele Titel wie Mitglieder, die ohne Cloud spielen.

Seit dem Start von Cloud Gaming hat Xbox mit über 125 Studios zusammengearbeitet und mehr als 350 Spiele aus dem Xbox Game Pass-Katalog Cloud-fähig gemacht – mehr als 150 Cloud-fähige Titel unterstützen Touch Control.

Im Durchschnitt stieg die Anzahl von Nutzer*innen bei Spielen mit Touch Control um das Zweifache. 20 Prozent der Xbox Cloud Gaming-Nutzer verwenden ausschließlich Touch Control.

Titel mit hohen Performance-Ansprüchen können auf zahlreichen Plattformen gespielt werden – im Monat März war der Microsoft Flight Simulator der meistgespielte Cloud-Titel auf Smartphone, Tablets, PCs und Konsolen.

Quelle: Microsoft