Forgotlings soll in 2024 erscheinen XBU MrHyde am Fr, 16.06.2023, 16:00 Uhr

Das Spiel Forgotlings befindet sich derzeit bei ThroughLine Games in der Entwicklung. Wie der Publisher Hitcents mitteilte, soll das Action-Adventure im kommenden Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen. Hier ist der erste Teaser dazu:

Quelle: Hitcents