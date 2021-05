Foreclosed erscheint am 12. August auf Xbox Amortis am Do, 20.05.2021, 17:30 Uhr

Eins interaktive Graphic Novel mit einer eindringlichen Erzählung, die der Geschichte von Evan Kapnos folgt, dessen Identität ausgeschlossen wurde und dessen Erweiterungen an den besten Bieter versteigert werden sollen.

Foreclosed kombiniert die Spielbarkeit von SUPER-HERO mit der schlanken visuellen Ästhetik von Comics.

Lerne, deine Erweiterungen zu kontrollieren, um Gegner zu bekämpfen und deine Umgebung zu manipulieren. Schalte neue Kräfte frei, hacke in verschiedene Systeme, um Feinde zu sabotieren und auszutricksen. Die Kräfte an der Macht wissen nicht, was kommt ...

Slick Cyberpunk Action - Foreclosed ist ein narratives Action-Abenteuer in einer Cyberpunk-Welt voller Action, Spannung und experimenteller Erweiterungen.

Interaktives Comic-Buch - Alles, vom Gameplay bis zur Kinematik, wird im stilistischen Rahmen eines Graphic Novels erlebt, damit Sie sich wirklich wie ein Comic-Held fühlen.

Immersive Narrative - Folgen Sie der Geschichte von Evan Kapnos, dessen Identität kürzlich AUSGESCHLOSSEN wurde.

Er muss jetzt aus der Stadt fliehen, bevor seine Identität und Implantate versteigert werden…

Hi-Tech-Kampf - Modifizieren Sie Ihre Symbiotic Pistol mit einer Reihe von Anpassungen, die ausgetauscht oder sogar kombiniert werden können.

Augmentations-Upgrades - Entdecken und entsperren Sie die Fähigkeiten von Gehirnimplantaten mit einem RPG-ähnlichen Skill-System

