Folly of the Wizards macht euch zum tollpatschigsten Zauberlehrling aller Zeiten

Mit Folly of the Wizards kündigt Numskull Games ein charmantes Roguelike-Adventure an. Die handgezeichnete 2D-Action dreht sich um einen ungeschickten Zauberlehrling, der sich einem verrückten Magierkult anschließt, um die Welt zu retten – was soll da schon schiefgehen? Wir haben den neuen Trailer dazu für euch in die News gepackt.

In prozedural generierten Dungeons stellt ihr euch mit einzigartigen Zaubern gegen das drohende Chaos. Dabei will jede Entscheidung gut überlegt sein, denn selbst kleine Fehler können große Auswirkungen haben. Der Mix aus kniffliger Action, schrägen Charakteren und unvorhersehbarem Gameplay verspricht jede Menge magischen Humor.

Das von UpFox Labs entwickelte Abenteuer soll sowohl digital als auch als Box-Version erscheinen. Vorbestellungen werden in den kommenden Wochen bei verschiedenen Händlern möglich sein.

Folly of the Wizards erscheint 2025 für Xbox Series, PS5, Nintendo Switch und PC