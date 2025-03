Follow The Light enthüllt ersten Gameplay-Trailer XBU ringdrossel am Fr, 21.03.2025, 12:00 Uhr

TomorrowHead Studio hat während der Future Games Show den ersten Gameplay-Trailer für ihr kommendes narratives Abenteuer WILL: Follow The Light enthüllt. Das in Unreal Engine 5 entwickelte Spiel kommt noch dieses Jahr für Xbox Series, PC und PS5.

Der atmosphärische Trailer gibt Einblicke in die Umgebungen und Charaktere aus Wills zerstörter Heimatstadt, wo eine Gemeinschaft verzweifelt versucht, sich zu erholen. Zudem werden die simulierten Yachtsteuerungen, die offene See, erste Rätsel-Gameplay-Elemente und die spektakulären Aussichten unter dem Nordlicht präsentiert.

In diesem Story-getriebenen Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle von Will, einem Leuchtturmwärter auf einer abgelegenen Insel im Nordmeer. Die Geschichte beginnt während einer seiner einsamen Schichten, als eine unerwartete Funknachricht die Routine durchbricht: Eine plötzliche Katastrophe hat seine Heimatstadt getroffen, und sein einziger Sohn wird vermisst. Entschlossen, ihn zu finden, begibt sich Will an Bord seiner Segelyacht "Molly" auf eine gefährliche Reise.

WILL: Follow The Light bietet:

Eine atemberaubende nördliche Wildnis – beeindruckende nordische Landschaften zu Land und Meer, zum Leben erweckt in Unreal Engine 5

– beeindruckende nordische Landschaften zu Land und Meer, zum Leben erweckt in Unreal Engine 5 Tiefgehende Erkundungs- und Fortbewegungssysteme – realistische Segel- und Hundeschlittenmechaniken ermöglichen es Spielern, eine riesige Welt zu erkunden

– realistische Segel- und Hundeschlittenmechaniken ermöglichen es Spielern, eine riesige Welt zu erkunden Eine Geschichte über Väter und Söhne – ein fesselndes narratives Abenteuer in einer geheimnisvollen Umgebung, mit Rätseln, Geheimnissen und Enthüllungen in jedem Kapitel

– ein fesselndes narratives Abenteuer in einer geheimnisvollen Umgebung, mit Rätseln, Geheimnissen und Enthüllungen in jedem Kapitel Ein filmisches Abenteuer – erlebe Wills Geschichte durch Erzählung und umgebungsbasiertes Storytelling

– erlebe Wills Geschichte durch Erzählung und umgebungsbasiertes Storytelling Herausfordernde Rätsel und Aufgaben – entdecke immersive Puzzles und besondere Momente

– entdecke immersive Puzzles und besondere Momente Originalsoundtrack – eine atmosphärische Mischung aus experimentellen Texturen und einzigartigen Instrumenten

WILL: Follow The Light erscheint 2025 für Xbox Series, PC und PS5

Quelle: Tomorrow Head Studio