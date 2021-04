Flowing Lights erscheint Anfang Mai XBU MrHyde am Di, 27.04.2021, 18:05 Uhr

Am 7. Mai 2021 wird Flowing Lights digital für Xbox One und weitere Plattformen erscheinen. Der Shooter nutzt dabei auch die Physik von Billiard, indem die Umgebung für den perfekten Schuss auf die Gegner eingesetzt werden muss. Der offizielle Launch-Trailer zeigt deutlich, was damit gemeint ist.

Quelle: gFaUmNe inc.