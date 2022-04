Floppy Knights für den Game Pass angekündigt XBU MrHyde am Do, 28.04.2022, 17:00 Uhr

Am 24. Mai 2022 soll Floppy Knights für Xbox One sowie via Abwärtskompatibilität auf Xbox Series X|S digital erscheinen. Alle Xbox Game Pass Inhaber dürfen sich zudem freuen, dass sie den Strategie-Titel nicht kaufen müssen. Hier gibt es Szenen im Video zu sehen.

Quelle: Rose City Games