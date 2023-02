Finale Demo zu Wo Long: Fallen Dynasty bald verfügbar XBU MrHyde am Di, 07.02.2023, 19:00 Uhr

KOEI TECMO Europe und Entwickler Team NINJA kündigten am Wochenende auf der Taipei Game Show 2023 an, dass die finale Demo für das mit Spannung erwartete Action-RPG Wo Long: Fallen Dynasty vom 24. Februar um 9:00 Uhr CET bis zum 27. März 2023 um 8:59 Uhr CEST verfügbar sein wird. Die Demo gibt es auf allen Plattformen, auf denen dann auch das Spiel selber erscheinen wird, nämlich Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und auf PC über Windows und Steam.



Die finale Demo wird zwei Stages vom Anfang des Spiels enthalten, die in der ersten Demo nicht verfügbar waren: Kapitel 1: Dorf des Unheils und Kapitel 2: Zwei große Helden. Beide Kapitel zeigen die spannenden und intensiven Kämpfe in einer von Dämonen heimgesuchten Fantasy-Version der Drei Reiche, in dem sich ein anonymer Milizsoldat in der späten Han-Dynastie durch Wellen von Monstern und feindlichen Soldaten kämpft.



Der Online-Mehrspielermodus wird in der Demo ebenfalls verfügbar sein. Durch die Übertragung des Spielstands, wenn man die erste Stage der Demo durchgespielt hat, in das Hauptspiel, erhält man zum Launch des Spieles die In-Game-Belohnung Helm des geduckten Drachen.

KOEI TECMO Europe hat kürzlich bekannt gegeben, dass Spieler, die bis zum 16. März entweder die physische oder die digitale Version von Wo Long: Fallen Dynasty bis zum 16. März kaufen, die besondere „Baihu-Rüstung" erhalten, während diejenigen, die das Spiel digital vorbestellen, sowohl den Frühkaufbonus als auch den Vorbestellerbonus „Zhuque-Rüstung" erhalten.

