Fight'N Rage jetzt auch auf Xbox Series verfügbar
Mo, 06.03.2023, 14:00 Uhr

BlitWorks Games gab nun bekannt, dass das gefeierte Beat 'em Up Fight'N Rage in einer 120 FPS-Version auf PS5 und Xbox Series X|S erschienen ist. Fight'n Rage ist ein 2D-Beat'em-up-Spiel im Old-School-Stil mit lokaler Koop-Unterstützung für ein bis drei Spieler, das vom Ein-Personen-Studio SebaGamesDev in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Gonzalo Varela entwickelt wurde.



Inspiriert von den Beat'em-Ups und Kampfspielen des „Goldenen Zeitalters“ und mit einem Artdesign, das die Ästhetik der Spiele der 90er Jahre nachahmt, ist dieses Spiel eine Hommage an Klassiker wie Streets of Rage, Cadillacs and Dinosaurs oder Final Fight, und vielen anderen.

Quelle: BlitWorks