Fell und Film Noir: Katzendetektiv Albert Wilde ermittelt bald auf Xbox
15.01.2025

Cat Detective Albert Wilde mixt Film Noir mit Comedy und lässt uns als katzenhaften Detektiv durch ein Wurmloch in eine skurrile Version des New Yorks der 1930er Jahre stolpern. Das Team von beyondthosehills serviert uns dabei einen stylischen Schwarz-Weiß-Look und jede Menge pelzige Wortspiele. Im neuen Ankündigungstrailer könnt ihr euch selbst ein Bild von diesem ungewöhnlichen Adventure machen.

In der Rolle des schnurrbärtigen Ermittlers Albert Wilde taucht ihr in einen Fall ein, der so verdreht ist wie ein Wollknäuel nach Katerparty. Eine mysteriöse Leiche, ein ziemlich angesäuerter Buchmacher und ein Dimensionsportal - hier ist nichts normal! Zwischen atmosphärischen Noir-Kulissen müsst ihr Hinweise sammeln, knifflige Rätsel lösen und euch durch reichlich schräge Dialoge schnurren.

Cat Detective Albert Wilde erscheint am 24. Januar für PC und später für Xbox Series, Xbox One

Quelle: beyondthosehills