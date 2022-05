Fatal Fury-Team kämpft bald in The King of Fighters XV XBU MrHyde am Fr, 13.05.2022, 16:00 Uhr

Das Kampfspiel The King of Fighters XV erhält am 17. Mai Verstärkung aus Fatal Fury. Das Team South Town nimmt dann mit den DLC-Charakteren Geese Howard, Billy Kane und Ryuji Yamazaki die Arbeit auf. Zeitgleich mit der Veröffentlichung von Team SOUTH TOWN wird es ein Update geben, um die Spielbalance für alle Charaktere anzupassen. Der Zweck der Anpassung ist es, die Charaktere und ihre Gesamtleistung zu stärken. Auch wenn einige Techniken abgeschwächt werden, wird dies an anderer Stelle ausgeglichen. Ein neues KOF XV-Spielerlebnis wartet.



GEESE HOWARD

Geese Howard ist der Aufseher der Howard Connection und eine Supermacht hinter den Kulissen von South Town. Er ist in den alten japanischen Kampfkünsten bewandert und darauf spezialisiert, die Angriffe seiner Gegner mit verheerenden Würfen zu kontern. Als charismatischer Schurke strahlt er eine überwältigende Präsenz aus. (CV: Kong Kuwata)



BILLY KANE

Billy Kane ist ein treuer Gefolgsmann von Geese Howard und der zweite Mann in der Howard Connection. Er kämpft mit einem ausfahrbaren Stab, der eine beeindruckende Reichweite hat, um seine Gegner in Schach zu halten. Billy ist aufgrund seiner heißblütigen Persönlichkeit auch als die „wandelnde tödliche Waffe" bekannt. (CV:Masaki Masaki)



RYUJI YAMAZAKI

Ryuji ist ein einsamer Geächteter, der sich als Makler im Untergrund einen Namen gemacht hat. Er ist auch einer von „Orochi‘s Eight Hakkesshu“, aber er lebt nur für seinen eigenen Vorteil. Bei diesem Turnier scheint er von der Howard Connection für einen bestimmten Zweck angeheuert worden zu sein, aber was das ist, kann man nur vermuten. (CV:Tsuguo Mogami)

Quelle: KochMedia