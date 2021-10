Fatal Frame: Maiden Of Black Water jetzt als Pre-Download erhältlich XBU ringdrossel am Fr, 01.10.2021, 09:30 Uhr

Der Nintendo Switch-Titel schafft es bald auf die Xbox. Ende Oktober kann das gruselige Spiel Fatal Frame: Maiden Of Black Water auch auf Xbox One und PS4 gespielt werden. Wir haben den passenden Übersichts-Trailer für euch in die News eingehangen.

Fatal Frame: Maiden Of Black Water erscheint am 28.10.21 für Xbox One und PS4

Quelle: Microsoft