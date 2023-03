Far Cry 5 in nativen 60 FPS verfügbar XBU MrHyde am Fr, 17.03.2023, 11:15 Uhr

Im Rahmen der Far Cry 5-Jubiläumsfeierlichkeiten gab Ubisoft bekannt, dass eines der von den Fans am meisten geforderten Features, Far Cry 5 in nativen 60 FPS, ab sofort auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 über einen kostenlosen Patch verfügbar ist. Der 60 FPS-Boost gilt für alle Far Cry 5-Modi: Solo-Kampagne, Koop, Arcade und alle herunterladbaren Inhalte.

Quelle: Ubisoft