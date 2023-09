Fantasy-Adventure Altheia: The Wrath of Aferi angekündigt XBU ringdrossel am Fr, 22.09.2023, 10:00 Uhr

Im Rahmen der Tokyo Games Show wurde das Fantasy-Adventure Altheia: The Wrath of Aferi von Neon Doctrine angekündigt. In dem Abenteuer arbeiten ein arkaner Mönch und ein brachialer Wächter zusammen, um die Welt zu retten. Sie lösen dabei gemeinsam Rätsel und bezwingen die sogen. Void-Monster. Ein frischer Trailer vermittelt euch einen ersten Eindruck davon.

Altheia: The Wrath of Aferi erscheint für Xbox Series, PS5, Switch und PC

Quelle: Neon Doctrine