Fallout 76-Update Expeditionen: The Pitt kostenlos verfügbar XBU MrHyde am Mi, 14.09.2022, 17:00 Uhr

Das neueste Fallout 76-Update ist jetzt für alle Spieler kostenlos verfügbar. Wagt euch in Expeditionen: The Pitt das erste Mal jenseits der Grenzen von Appalachia in ein düsteres, industrielles Ödland namens The Pitt, um dort neue herausfordernde wiederholbare Missionen anzugehen. Erhaltet neue Belohnungen, trefft neue NSCs mit eigenen Quests und Dialogbäumen und begegnet den Troggs – Gegner, die zum ersten Mal in The Pitt von Fallout 3 zu sehen waren.



Expeditionen: The Pitt enthält:

Neuer Schauplatz – Zum ersten Mal seit Fallout 3 können Sie ins Pittsburgh der Nachkriegszeit zurückzureisen. Früher war sie ein bedeutender Industriestandort, doch dann hat der nukleare Konflikt die einst große Stadt verwüstet. Die erhöhte Strahlenbelastung hat die Bürger:innen mutieren lassen, sodass aus dem Chaos Zwietracht und kriegführende Fraktionen entstanden sind.

Expeditionen – Expeditionen sind groß angelegte, wiederholbare Missionen für Gruppen von bis zu vier Spieler:innen. Von der Whitespring-Zuflucht in Appalachia aus starten Sie einen Vertibird, der Sie in das Herz von The Pitt bringt. Was Sie dort erwartet, sind zufällige, wiederholbare Endgame-Missionen, die auch die erfahrensten und am besten vorbereiteten Gruppen auf die Probe stellen.

Neue Story und Fraktionen – Das Update führt eine neue Storyline ein, in deren Mittelpunkt zwei sich bekriegende Fraktionen stehen: die Freiheitskämpfer:innen der Gewerkschaft und die machthungrige Raider-Fraktion der Fanatiker. Kämpfen Sie für die Gewerkschaft, um ihre Heimat zurückzuerobern. Lernen Sie die exzentrischen und mechanisch begabten Anführer:innen der Gewerkschaft kennen, erfahren Sie mehr über die unsicheren Bande, die sie verbinden, und decken Sie auf, wie das giftige Ödland von The Pitt seine Bewohner:innen in den Wahnsinn treibt.

Neue Belohnungen – Schließen Sie Expeditionen für Briefmarken ab, eine neue Währung, die bei der Gewerkschaft eingetauscht werden kann. Sammeln Sie neue Waffen, Powerrüstung, Outfits, C.A.M.P.-Objekte und mehr – alles im Stile der Gewerkschaft.

Neue Gegner – Verteidigen Sie sich in The Pitt gegen alle Arten von Kreaturen, einschließlich der Rückkehr der tödlichen und aggressiven Troggs, während Sie die dichten Straßen der Stadt und das unterirdische Labyrinth von The Pitt erkunden.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: BethesdaSoftworks