Falling Out stellt sich mit Video vor
04.05.2022

Der Platformer Falling Out ist derzeit bei PolyCrunch Games in der Entwicklung und soll noch in diesem Jahr vom Publisher Firestoke auf PC sowie Konsolen digital veröffentlicht werden. Was euch an pixeliger Action erwarten wird, zeigt der Ankündigungstrailer.

Quelle: Firestoke