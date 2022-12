Eville präsentiert das Dezember-Update

Der Indie-Spieleentwickler VestGames und Versus Evil haben bekannt gegeben, dass ihr Multiplayer-Social-Deduction-Spiel Eville mit dem Dezember-Update neue Inhalte bekommen hat.



Wichtigster Bestanteil des neuen Contents ist das Winterfest-Event, das heute beginnt und bis zum 10. Januar läuft. Das Event beschert den Spielern neue kosmetische Gegenstände und Dekorationen, mit denen man die Feiertage mit Stil begehen kann! Und das ist noch nicht alles: Mit diesem Event haben Spieler nun auch die Möglichkeit, ihre heimischen Möbel anzupassen!



Doch das ist noch lange nicht alles. Während des Events werden außerdem neue winterliche Elemente eingeführt, darunter rutschige, gefrorene Pfützen, Eisfallen, die Spieler für einige Sekunden an Ort und Stelle einfrieren, und Eiswände, die frostige Barrikaden bilden.



Rechtzeitig zum Winter-Event wird am 19. Dezember ein neues Paket mit kosmetischen Gegenständen in Form des Frostgolems erscheinen, einem uralten Bewohner der Eistundra. Dieses Paket enthält verschiedene Gegenstände wie: Avatar: Frostgolem, Rücken-Item: Eiskristallkeule, Accessoire: Alte Frostmaske, Gemälde: Baue einen Schneemann und mache neue Freunde, Ladebildschirm: Frostgolem.

Quelle: Versus Evil, LLC.