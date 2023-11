Eure Xbox Game Pass Highlights im November 23 XBU MrHyde am Do, 02.11.2023, 15:40 Uhr

Wir haben hier die aktuelle Übersicht von Microsoft für euch, die alle Neuzugänge des Xbox Game Pass in der ersten Hälfte des aktuellen Monats zeigt. Am 15. November verlassen auch einige Spiele den Game Pass.



Neue Spiele im Xbox Game Pass

Jetzt verfügbar – Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – Jusant (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – Wartales (Cloud, Konsole und PC)

02. November – Thirsty Suitors (Cloud, Konsole und PC)

06. November – Football Manager 2024 (PC)

06. November – Football Manager 2024 Console (Cloud, Konsole und PC)

09. November – Dungeons 4 (Cloud, Konsole und PC)

09. November – Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Cloud, Konsole und PC)

09. November – Wild Hearts (Cloud, Konsole und PC) EA Play

13. November – Spirittea (Cloud, Konsole und PC)

14. November – Coral Island (Cloud und Xbox Series X|S)

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Age of Empires II: Definitive Edition – The Mountain Royals

Jetzt verfügbar – EA Sports WRC: EA Play Early Access Trial

Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile

Besuche die Vorteile-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App

Jetzt verfügbar – Fallout 76: 5th Birthday Bundle

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 15. November

Die folgenden Spiele werden die Game Pass-Bibliothek bald verlassen, also spring wieder ein und mach da weiter, wo Du aufgehört hast. Vergiss nicht, Deinen Mitgliedsrabatt zu nutzen, um bis zu 20% auf Spiele zu sparen!

Coffee Talk (Cloud, Konsole und PC)

Exapunks (PC)

Ghost Song (Cloud, Konsole und PC)

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Konsole und PC)

Football Manager 2023 (PC)

Football Manager 2023 Console (Cloud, Konsole und PC)

Lapin (Cloud, Konsole und PC)

Townscaper (Cloud, Konsole und PC)

Quelle: Microsoft