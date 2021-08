Erwartet uns eine GTA Remastered Trilogy? XBU TNT2808 am Fr, 13.08.2021, 12:45 Uhr

Geht es nach den Kollegen von Kotaku, soll Rockstar Games derzeit an einer GTA Remastered Trilogy arbeiten - die noch in diesem Herbst für alle gängigen Plattformen erscheinen soll. Neben der Xbox One und Xbox Series X/S soll sogar die Nintendo Switch bedacht werden.

Es soll sich dabei um verbesserte Versionen von Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City und Grand Theft Auto San Andreas handeln, die in einem Paket digital angeboten werden sollen. Für die Remaster-Fassungen kommt laut den Informationen die Unreal Engine zum Einsatz, es soll sich bei allen Spielen um einen Mix aus "alten und neuen Grafiken" handeln.

Eine Quelle, die die Spiele in Aktion gesehen haben will, beschreibt die Optik als heftig gemoddete Versionen der Klassiker. Auch das Interface scheint überarbeitet worden zu sein, soll aber auch den klassischen Look beibehalten.

Verantwortlich für die Entwicklung ist wohl Rockstar Dundee, ein schottischer Außenposten. Die sollen sogar an der Next-Gen-Version von GTA V beteiligt sein.

Auch wenn die Informationen durchaus plausibel klingen: Bis zu einer offiziellen Ankündigung von Rockstar Games selbst, solltet ihr diese News mit einer gewissen Skepsis betrachten.

Quelle: Kotaku.com