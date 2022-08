Erwartet uns demnächst ein neues Blade-Spiel ? XBU ringdrossel am Mo, 22.08.2022, 09:45 Uhr

Einem Gerücht zu folge soll Ubisoft an einem neuen Marvel Blade arbeiten. Der Darsteller Alex Martin hat von sich ein Foto getwittert, welches ihn bei den dementsprechenden Motion-Capturing-Prozessesn bei Ubisoft zeigt. Der Director soll Bassam Tariq sein, der ebenfalls die gleiche Position für den im November 2023 angekündigten Blade-Film hat.

Falls an dem Gerücht etwas dran ist, so rechnen Insider damit, dass es eine offizielle Ankündigung auf der D23 Expo von Marvel und Disney am 9. September geben könnte.

Lassen wir uns mal überraschen.

Quelle: Twitter / Youtube Yo Raptor