Erwachen-Sammel-Event steht in Apex Legends bevor XBU TNT2808 am Fr, 17.06.2022, 15:00 Uhr

Nächste Woche Dienstag geht es in Apex Legends rund - dann nämlich startet das Erwachen-Sammel-Event. Das befristete Ereignis beschert euch die Rückkehr des Kontrolle-Modus und liefert neue Inhalte, etwa Lifelines Stadteroberung, eine Belohnungsreihe, befristete Cosmetics und mehr.

Eine Übersicht aller neuen Inhalte:

"Kontrolle" kehrt zurück: Die Karte "Rand der Welt" stößt mit der Rückkehr des 9-gegen-9-Modus "Kontrolle" erstmals zur Rotation.

Die Karte "Rand der Welt" stößt mit der Rückkehr des 9-gegen-9-Modus "Kontrolle" erstmals zur Rotation. Lifelines Stadteroberung: Im Osten der Karte "Olympus" können Spieler:innen die neue Stadteroberung von Legende Lifeline erkunden und sich in ihrer Klinik ausruhen.

Im Osten der Karte "Olympus" können Spieler:innen die neue Stadteroberung von Legende Lifeline erkunden und sich in ihrer Klinik ausruhen. Befristete kosmetische Objekte: Das neue Event beinhaltet 24 Event-begrenzte kosmetische Objekte wie legendäre Skins für Horizon, Mad Maggie, Fuse und Loba. Spielende, die alle Objekte freigeschaltet haben, erhalten Valkyries neues Erbstück: das "Suzaku".

Das neue Event beinhaltet 24 Event-begrenzte kosmetische Objekte wie legendäre Skins für Horizon, Mad Maggie, Fuse und Loba. Spielende, die alle Objekte freigeschaltet haben, erhalten Valkyries neues Erbstück: das "Suzaku". Event-Belohnungsreihe: Zwei neue wöchentliche Event-Belohnungsreihen beinhalten weitere Herausforderungen, für die es Preise gibt.

Apex Legends ist ein Free-to-Play Helden-Shooter, in dem legendäre Charaktere am Rand des Grenzlandes um Ruhm und Reichtum kämpfen. Apex Legends ist kostenlos auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Origin und Steam erhältlich.

Quelle: Electronic Arts