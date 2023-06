Erstes Roblox-Game von essence verfügbar

Die Beauty-Marke essence startet ihr erstes Roblox-Spiel "Color dare by essence" und vereint Gamer in einer schillernden, traumhaften Welt. Das Spiel ist ab sofort über die Roblox-Plattform auf PC und Xbox Series X|S, Xbox One sowie auf iOS- und Android-Geräten verfügbar.



Gemeinsam mit der Hauptspielfigur "Lash Princess" erschaffen die Spieler*innen mit individualisierten Avataren eine bunte, vielfältige Welt. Doch am Horizont lauert ein grauer Sturm, der alles Schlechte in der Welt verkörpert, wie Mobbing oder Gewalt. Die Lash Princess steht den Spieler*innen zur Seite und erklärt die Mission des Spiels: „Lasst uns die Welt wieder bunt und friedlich machen!“



Im Verlauf des zusammen mit der Digitalagentur DEPT® entwickelten Abenteuers können die Spieler*innen Häuser und die Umgebung mit verschiedenen Malwerkzeugen färben und graue NPCs mit Worten oder Gesten glücklich machen. Außerdem können sie anderen Spieler*innen helfen und unterschiedliche Aufgaben bewältigen. An vier Community-Tagen müssen die Spieler*innen dann innerhalb einer bestimmten Zeit alles Graue in der Welt besiegen. Wird diese Aufgabe erfolgreich gemeistert, gibt es ein Mega-Event für alle Spieler*innen, bei dem die Community eine Spende für eine ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation gewinnen kann. essence plant zahlreiche weitere Charity-Aktionen und will genau dort unterstützen, wo Hilfe gebraucht wird.

„Wir sind stolz darauf, mit unserem ersten Roblox-Spiel in die Gaming-Welt einzutauchen. Gaming bietet uns die einzigartige Möglichkeit, die Spieler*innen auf interaktive Weise zu erreichen und wichtige Botschaften der Vielfalt, des Zusammenhalts und der positiven Veränderung zu vermitteln“, sagt Constance Stein, Senior Manager Digital Marketing Growth & Trends, cosnova. „So wollen wir nicht nur eine farbenfrohe und traumhafte Spielerfahrung bieten, sondern auch dazu ermutigen, dass wir gemeinsam eine bessere und lebensfrohe Welt schaffen können. Lasst uns zusammen spielen, entdecken und wachsen!“



„Mit unserem Roblox-Spiel 'Color dare by essence' haben wir eine hochgradig personalisierte Welt geschaffen und maßgeschneiderte 3D-Assets entworfen, die nicht auf der üblichen Roblox-Design-Toolbox basieren. Das Ziel war es, den Spieler*innen ein intensives und farbenfrohes Erlebnis zu bieten. 'Color dare by essence' soll sie dazu inspirieren, ihre Kreativität auszudrücken, sich in einer bunten Umgebung zu entfalten und gemeinsam eine vielfältigere Welt zu erschaffen", erklärt Jennifer Henke, Product Design Lead UX bei DEPT®.

Quelle: ROBLOX