Erstes Gameplay-Video zu Test Drive Unlimited Solar Crown XBU MrHyde am Do, 13.07.2023, 17:00 Uhr

NACON und KT Racing zeigten im Rahmen der TDU Connect erstes Gameplay-Material aus Test Drive Unlimited Solar Crown. Für den 24. Juli 2023 wurde außerdem eine dreitägige Closed Beta angekündigt.



In Test Drive Unlimited Solar Crown nehmen Racing-Fans in einer Nachbildung von Hongkong Island im Maßstab 1:1 am Solar Crown-Wettbewerb teil, organisiert von der einflussreichen Organisation namens Radiant. Am Steuer von Rennwagen renommierter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen anderen können die vielfältigen Areale der Insel erkundet und an den beliebten Rennen auf Hongkong Island teilgenommen werden. Neben der Wahl des eigenen Clans, „Sharp“ oder „Street“, kann die Kleidung des Charakters angepasst werden, um sich von der Masse abzuheben und den Clan zu verteidigen.



Test Drive Unlimited Solar Crown behält die DNA der Serie bei und bietet dabei gleichzeitig eine moderne, aktualisierte Vision des Multiplayer-Rennspiels, um in das Leben einzutauchen, das mit Luxus, Wettbewerb und erstklassigen Fahrzeugen verbunden wird.

Quelle: NACON