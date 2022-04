Erstes Entwickervideo zu TMNT: Shredder's Revenge

Publisher Dotemu und das Entwicklungsstudio Tribute Games geben in Partnerschaft mit Nickelodeon und Paramount Consumer Products einen kleinen Einblick hinter den Vorhang von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge und zeigen, wie es zu dem modernen Re-Imagining der klassischen Prügel-Action kam. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge erscheint noch dieses Jahr für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, und Xbox One.



Im “Behind the Scenes”-Video, direkt aus dem Tribute Games-Studio, unterhalten sich Mitbegründer Jean-Francois Major und Dotemu CEO Cyrille Imbert über ihre lebenslange Passion und den Wunsch, an einem Teenage Mutant Ninja Turtles-Spiel zu arbeiten. Nachdem er einige erfolgreiche Titel (unter anderem) mit dem talentierten Team von Tribute Games realisiert hatte, schloss sich Major mit Dotemu zusammen um sicher durch die jahrelangen Verhandlungen zu navigieren, um die Rechte für eine Videospiel auf Basis des zeitlosen 1987-er Designs der Turtles zu erhalten. Seht euch im Video an, wie Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders’ Revenge von einer jahrzehntelangen Vision zur Realität wurde.

Quelle: DotEmu