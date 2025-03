Erster Gameplaytrailer zum DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE XBU MrHyde am So, 30.03.2025, 22:45 Uhr

Während des Nintendo Direct enthüllte Square Enix einen neuen Gameplay-Trailer für DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, die erzählerische Fortsetzung des gefeierten DRAGON QUEST III HD-2D Remake, das letztes Jahr erschien. Das Spiel vereint die vollständigen Remakes von DRAGON QUEST I und DRAGON QUEST II und eröffnet Spielern die Möglichkeit, die legendären RPGs 2025 zum ersten Mal auf Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Microsoft Store für Windows) zu erleben.



In dem neuen Trailer, der zum ersten Mal Gameplay zeigt, übernehmen Spieler die Kontrolle über die Nachfahren von Erdrick, dem legendären Helden, dessen Vermächtnis über Generationen hinweg weitergegeben wird. Chronologisch spielt DRAGON QUEST III HD-2D Remake vor DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake. Daher können Abenteurer die Geschichte in diesen Spielen fortsetzen und die gefeierte Erdrick-Trilogie abschließen, oder diese Sammlung als eigenständiges Abenteuer spielen.



HD-2D ist ein von Square Enix Team Asano entwickelter und von Kritikern gelobter Grafikstil, der Pixel-Charaktere mit 3D-Hintergründen kombiniert und dann visuelle Effekte in HD hinzufügt, um einen nostalgischen und doch frischen Grafikstil zu schaffen. DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ist das sechste Spiel, das im HD-2D Stil produziert wird.

Quelle: SQUARE ENIX CO., LTD.