Erster Gameplay-Trailer zu Flintlock: The Siege of Dawn XBU MrHyde am Fr, 02.09.2022, 15:00 Uhr

Ein über fünfminütiges Video stellt euch erstmals das Gameplay vom kommenden Rollenspiel Flintlock: The Siege of Dawn vor. Der Titel soll Anfang 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen.

Quelle: Kepler Interactive