Erscheinungsdatum von Directive 8020 angekündigt XBU MrHyde am Di, 18.02.2025, 11:15 Uhr

Supermassive Games enthüllte nun das Veröffentlichungsdatum sowie einen weiteren Trailer zu ihrem kommenden Sci-Fi-Horror-Titel Directive 8020. Das Spiel erscheint am 02. Oktober 2025 für PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Vorbestellungen starten im Juni 2025.



Der neue Trailer zu Directive 8020 hatte seine Premiere während Sonys State of Play Showcase und zeigt die Gefahren an Bord des Raumschiffs Cassiopeia. Außerdem beleuchtet er neue Charaktere, Umgebungen, potenzielle Todesszenen und eine lebensgefährliche, außerirdische Bedrohung.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Supermassive Games