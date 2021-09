Epic Chef bietet Kochabenteuer mit Geschichte ab November XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 15:15 Uhr

Am 11. November soll uns auf der Xbox One, der Switch und PlayStation 4 sowie dem PC in Epic Chef ein Kochabenteuer erwarten, das von einer Geschichte getragen wird.

Als Zest machen wir uns auf die Reise, der beste Koch des Königreichs zu werden. Dafür stehen über 100.000 Rezepte zur Verfügung. Diese Features erwarten euch:

Geschichtszeit : Eine Geschichte entfaltet sich, während ihr der beste Koch Ambrosias werdet

: Eine Geschichte entfaltet sich, während ihr der beste Koch Ambrosias werdet Köstliche Speisen : Dynamische Rezeptkreationen erlauben den Spielern, mit tausenden Zutaten zu experimentieren um eine einzigartiges Menü zu zaubern

: Dynamische Rezeptkreationen erlauben den Spielern, mit tausenden Zutaten zu experimentieren um eine einzigartiges Menü zu zaubern Essenschlachten : Kämpfe gegen andere Meisterköche; Gerichte werden aufgrund verschiedene Dinge bewertet und keine zwei Juroren haben den selben Geschmack, was zu immer anderen Kämpfen führt

: Kämpfe gegen andere Meisterköche; Gerichte werden aufgrund verschiedene Dinge bewertet und keine zwei Juroren haben den selben Geschmack, was zu immer anderen Kämpfen führt Geliebte Heimat : Repariert und verschönert die etwas heruntergekommene Villa, die Zest sein Zuhause nennt

: Repariert und verschönert die etwas heruntergekommene Villa, die Zest sein Zuhause nennt Erkundet Ambrosia: Wenn es in der Küche zu heiß wird, könnt ihr im Königreich Ambrosia auf Spa-Trips gehen, Angeln oder lokale Freunde treffen

Quelle: Team17