Entwickler sperren über 50.000 Cheater in Call of Duty: Warzone

Die Entwickler von Raven Software geben an, dass man insgesamt mehr als 50.000 Konten im Free-2-Play-Shooter Call of Duty: Warzone gesperrt hat. Grund dafür waren die vielen Cheats, die von den Spielern genutzt wurden.

Today we banned over 50,000 accounts in #Warzone.



More importantly, we are listening and hard at work behind the scenes.



We will have more info for you soon.