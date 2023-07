Entwickler geben die Spieldauer von Alone in the Dark bekannt XBU ringdrossel am Mi, 12.07.2023, 10:15 Uhr

Laut den Entwicklern von Pieces Interactive geben gegenüber dem Magazin GamingBolt an, dass die Durchspielzeit von Alone in the Dark pro Hauptfigur ca. 6-10 Stunden dauern wird. Wer also den Titel einmal mit Edward Carnby und einmal mit Emily Hartwood durchspielt, wird diese Zeit nochmal verdoppeln. Ein neuer Spotlight-Trailer macht Lust auf mehr.

Quelle: Gamingbolt