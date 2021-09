Entwickler enthüllen Xbox-Termin für Disco Elysium: The Final Cut XBU ringdrossel am Mi, 29.09.2021, 09:45 Uhr

Wie die Jungs von ZA/UM angeben, wird das erfolgreiche Rollenspiel Disco Elysium: The Final Cut nun auch auf die Xbox portiert. Am 12.10.21 wird das Spiel digital für Xbox auf den Markt gebracht. Die Disc-Version zieht am 09.11.21 nach.

Disco Elysium - The Final Cut launches digitally on Xbox October 12th. Physical Edition arrives November 9th. Kim is waiting. https://t.co/qLcPIR8qmx pic.twitter.com/RkqtjDuYSH — Disco Elysium - The Final Cut (@discoelysium) September 27, 2021

Quelle: ZA/UM