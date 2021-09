Ende September bittet ExZeus: The Complete Collection zum Kampf XBU TNT2808 am Di, 21.09.2021, 10:00 Uhr

Genauer gesagt erscheint am 30. September die Sammlung ExZeus: The Complete Collection, die die beiden Mech-Kampf-Titel ExZeus und ExZeus 2 für den PC, die Xbox One und weitere Konsolen neu auflegt.

Der erste Teil erscheint dabei erstmals auf der Xbox und bietet klassische Rail-Shooter-Action und Kämpfe gegen allerlei fiese Aliengegner.

Quelle: Ziggurat Interactive