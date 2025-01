Ende März erscheint Sports Renovations auch auf Xbox XBU MrHyde am Mi, 22.01.2025, 12:45 Uhr

Der polnische Indie-Entwickler Goat Gamez und der französische Independent-Publisher Dear Villagers geben bekannt, dass Sports: Renovations am 27. März auf Steam, PS5 und Xbox Series erscheinen wird. Dabei handelt es sich um ihr kommendes Simulator Spiel, in dem die Spieler das Spielfeld ihrer Lieblingsmannschaft vor dem Abriss durch einen Immobilienentwickler retten müssen. Dazu müssen sie die nötigen Mittel durch die Renovierung heruntergekommener Sportanlagen verdienen.



In einer packenden Handlung erwecken die Spieler alte Turnhallen, Sportplätze und Spielfelder wieder zum Leben, erhalten Zugang zu einer großen Auswahl an Werkzeugen und Ausrüstung und können diese aufwerten während ihrer Reise durch Austragungsorte voller Erinnerungen und Souvenirs, die mit dem Ruhm ehemaliger Champions verbunden oder voller Hoffnung für zukünftige Sportler Generationen sind.



Der strahlende Stern Ihrer Jugend, wo Sie fantastische Spiele Ihrer Lieblingsmannschaft gesehen haben. Es ist ein Ort, an dem viele junge Talente ihre Karrieren begannen. Es ist ein Zuhause vieler schöner Erinnerungen, das jetzt von Spinnweben und Staub bedeckt ist und schnell verfällt.



Verwenden Sie das verdiente Geld, um Ihre Ausrüstung zu verbessern und Ihr Hauptquartier zu erweitern – jeder freigeschaltete Raum bringt seine eigenen Vergünstigungen, Vorteile und manchmal eine kleine Nebenquest mit sich.



Lassen Sie keine Ecke ungestaubt und keine Wand ungestrichen. Planen Sie den Bereich sorgfältig und richten Sie jeden Raum unter Berücksichtigung seiner Funktionalität ein. Sie haben alle Zeit der Welt, also nutzen Sie sie, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern und den Raum zu planen – einige Designs sind besser als andere, also seien Sie kreativ! Basteln Sie an Sportgeräten und bauen Sie die Möbel nach bestem Wissen und Gewissen zusammen.



Neben der harten Arbeit, die sie leisten, müssen die Spieler auch ihren Hut als Innenarchitekt aufsetzen, denn sie kaufen und platzieren Gegenstände auf verschiedenen Baustellen und in ihrer eigenen Einsatzbasis: einem verlassenen Basketballplatz in ihrer Heimatstadt. Sammeln Sie Müll, säubern Sie den Schmutz von Wänden und Böden, verpassen Sie dem Ort einen neuen Anstrich, reparieren Sie kaputte Armaturen, möblieren und dekorieren Sie den Ort. Denken Sie daran, vorher und nachher ein Foto zu machen, um zu beweisen, wie gut Sie Ihre Arbeit gemacht haben!

