Empire of Sin bekommt DLC und Mod Support Amortis am Di, 18.05.2021, 17:30 Uhr

Romero Games gab heute bekannt, dass ihr charakterbasiertes Strategiespiel Empire of Sin später in diesem Jahr eine kostenlose Inhaltserweiterung, "The Precinct", erhalten wird, die das strategische Gameplay erweitern und neue Funktionen einführen wird. Diese Ankündigung erfolgt am selben Tag wie der Start des „Gangster-Updates“, einem entscheidenden Moment für Empire of Sin, da sich das Entwicklungsteam vom Ausgleich und der Stabilisierung von Updates auf das Hinzufügen neuer Inhalte verlagert. „Während es immer etwas zu tun und zu verbessern gibt, hat Empire of Sin einen Punkt erreicht, an dem wir das Gefühl haben, dass wir unseren Fokus auf neue Ideen verlagern können, wie wir es bisher mit Dingen wie Autoresolve, Waffenfertigkeiten und dem Safehouse getan haben Überarbeitung und mehr “, sagte Brenda Romero, Game Director bei Empire of Sin und CEO von Romero Games. "Natürlich werden wir immer daran arbeiten, auf alle von unserer Community angesprochenen Probleme zu reagieren, aber ab The Precinct werden Sie feststellen, dass die Patchnotizen im Abschnitt" Neue Funktionen "viel mehr enthalten als jemals zuvor!" Das Gangster-Update, das heute veröffentlicht wird, bietet zahlreiche Verbesserungen der Lebensqualität, darunter ein aktualisiertes Waffenkompetenzsystem, Verbesserungen des Controller-Schemas und Verbesserungen der Missionen des Spiels. Seit seiner Einführung im Dezember hat Empire of Sin fünf wichtige Updates erhalten, die zahlreiche Korrekturen und Funktionen implementieren, darunter:

Verbesserungen der Diplomatie

Bekämpfen Sie die automatische Auflösung

Aktualisiertes Waffenkompetenzsystem

Gangster Anpassungen

KI-Anpassungen bekämpfen

Anpassung der Fraktions-KI

Und zahlreiche Gameplay- und UI-Korrekturen!

The Precinct, das für später in diesem Jahr geplant ist, erweitert und verbessert das Gameplay, indem es den Spielern ermöglicht, die Karte zu „malen“ und ihre Imperien zu kontrollieren, während sie Versorgungslinien und einen verteidigungsfähigen Umfang schaffen, eine neue Gewinnbedingung und einen neuen Weg zum Sieg hinzufügen und Mod einführen Unterstützung, um Empire of Sin auf die nächste Stufe zu bringen.

Neue Features:



Bezirke: Bezirke schaffen eine neue Verwaltungsebene in allen Stadtteilen, die eine bessere Synergie und Kontrolle über zahlreiche Möglichkeiten zur Rationalisierung Ihres kriminellen Reiches ermöglicht. Die Umwandlung Ihrer Nachbarschaft in ein massiv integriertes Monopol für illegalen Alkohol kann jedoch Konsequenzen haben - Top-Bezirke werden mehr Aufmerksamkeit von der Polizei erhalten. Neue Empire-Management-Bildschirme wurden unter einem Bildschirm zusammengefasst, um die Spielmechanik zu optimieren und es dem gewöhnlichen Kriminellen zu erleichtern, in großem Maßstab schlecht zu brechen. Die Bezirke und ihre Schläger werden über ein zentrales Gebäude kontrolliert, das als The Depot bekannt ist. Nimm das Depot, um das Revier zu gewinnen.

Moguls & Win-Bedingungen: Es gibt mehr als einen Weg an die Spitze der Chicagoer Mob-Szene. Spieler, die sich auf den Aufbau ihres Imperiums konzentrieren, können nach der Chi-Town Mogul-Gewinnbedingung greifen. Alternativ können diejenigen, die sich auf Diplomatie konzentrieren, mit The Buyout einen neuen Weg zum Sieg finden. Der unternehmungslustigere Chef kann jetzt seine Waffen niederlegen und der Konkurrenz sagen, dass sie mit den Fischen mit geschäftlichen Fähigkeiten schlafen soll - so kann man ein Imperium führen!

Modster: Spieler können Mods in Empire of Sin mit Paradox Mods oder Steam Workshop erstellen und spielen. Mods können über den Paradox Launcher verwaltet werden. Spieler können jetzt Chicagos schäbigen kriminellen Untergrund aus der Verbotszeit auf neue Weise erleben. Beginnend mit The Precinct bietet Phase 1 der Modding-Tools der Empire of Sin-Community die erste Gelegenheit, das Gameplay nach ihren eigenen Wünschen zu ändern. Weitere Modding-Phasen werden noch mehr Möglichkeiten einführen, das Imperium der Sünde zu verändern.

Abwechslung - Das Gewürz des Lebens: Spieler können jetzt ihre Waffen oder ihr Geschäftssinn mit rivalisierenden Banden in zusätzlichen Schläger-Innenräumen schleudern.

Quelle: Paradox Interactive