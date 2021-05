Empire of Angels IV bekommt westlichen Release Amortis am Mo, 31.05.2021, 17:00 Uhr

Empire of Angels IV bietet eine neue Perspektive auf die Geschichte von Asgard und stellt seine Überlieferungen, Charaktere und Mechaniken wieder vor, ohne dass Vorkenntnisse erforderlich sind, um dieses brandneue Abenteuer zu genießen. Eine tiefe politische Intrige zum Thema Fantasie und der drohende Terror des Krieges werden durch unbeschwerte Interaktionen mit den Charakteren, einen Hauch von Leben, verführerische Designs und die Fähigkeit, die Rüstung Ihrer weiblichen Gegner zu zerbrechen, ausgeglichen!

Diese Veröffentlichung wird das erste Mal sein, dass die Empire of Angels-Reihe seit Beginn der Serie im Jahr 1993 auf Konsolen erscheint. Als neuestes Mitglied der geschichtsträchtigen taktischen RPG-Franchise bietet diese aktualisierte Ausgabe von Empire of Angels IV üppige 3D-Grafiken, strategische Wendungen. Basierter Kampf und eine rein weibliche Besetzung von Charakteren, die vollständig auf Chinesisch gesprochen wurden, zusammen mit einer überarbeiteten Lokalisierung für die Unterstützung von englischen Texten.

Schließen Sie sich dem Namtar-Ermittlungsteam an, das im Land Asgard patrouilliert, um die Ordnung gegen eine Seuche aufrechtzuerhalten, die normale Menschen zu sinnloser Gewalt treibt. Nachdem Niya, Hauptmann der Legion des Walkürenkönigreichs, Zeuge einer leuchtenden Kugel wird, die vom Himmel fällt, wird alles, was sie über Asgards Geschichte und den zerbrechlichen Frieden weiß, infrage gestellt. Begleitet von vertrauenswürdigen Verbündeten und neuen Freunden führt Niya das Team in eine weltumspannende Mission, um die Wahrheit aufzudecken, während die mysteriöse Pest droht, sie auseinander zu reißen.

Empire of Angels IV erscheint digital auf Xbox One am 23. Juni.

