Elements erscheint 2022 auf Xbox Konsolen
Fr, 20.08.2021

Wie der Entwickler Wreckit Games und Publisher Apogee Entertainment mitteilten, ist mit Elements ein neues Abenteuerspiel in Arbeit. Es soll im vierten Quartal 2022 auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam digital erscheinen. Neben der Ankündigung wurde auch bekannt, dass Patricia Summersett den Hauptcharakter Nyah spielen wird. Sie hat bereits Princess Zelda in mehreren Videospielen Leben eingehaucht.

Quelle: Apogee Entertainment